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В приграничной с Украиной Белгородской области разбился российский военный самолет

  • 17.06.2022, 10:30
  • 1,412
В приграничной с Украиной Белгородской области разбился российский военный самолет

Самолет зацепил ЛЭП.

Утром в пятницу, 17 июня, в Корочанском районе приграничной с Украиной Белгородской области разбился российский военный самолет.

Об этом сообщает Telegram-канал ЧП 31.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

Как рассказали очевидцы, на месте инцидента расположена линия электропередач. Летчики шли парой и ведомый зацепил ЛЭП, после чего самолет упал. По предварительным данным, летчик выжил.

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