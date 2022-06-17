В приграничной с Украиной Белгородской области разбился российский военный самолет
- 17.06.2022, 10:30
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Самолет зацепил ЛЭП.
Утром в пятницу, 17 июня, в Корочанском районе приграничной с Украиной Белгородской области разбился российский военный самолет.
Об этом сообщает Telegram-канал ЧП 31.
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Как рассказали очевидцы, на месте инцидента расположена линия электропередач. Летчики шли парой и ведомый зацепил ЛЭП, после чего самолет упал. По предварительным данным, летчик выжил.