Украинские воины ударили по российским «Ураганам» 17.06.2022, 10:42

Охота на оккупантов продолжается.

Украинские артиллеристы Десантно-штурмовых войск мастерски уничтожили две боевые машины РСЗО БМ-27 "Ураган" российских оккупантов. Спецоперацию удалось реализовать благодаря артиллерии Сухопутных войск.

На странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ обнародовали фантастическое фото, на котором видно, как взрывается вражеская техника.

На фото зафиксировано, как артиллеристы Десантно-штурмовых войск при взаимодействии с артиллерией Сухопутных войск ВС Украины уничтожили 2 вражеских реактивных системы залпового огня БМ-27 "Ураган".

Охота на российских оккупантов продолжается, – говорится в сообщении.

Украинские артиллеристы поразили вражескую технику / Фото из фейсбука Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ

Последствия работы ВСУ / Фото из фейсбука Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", украинские военные ударили по вражескому скоплению на Юге. Они нанесли ракетный удар возле Новой Каховки. За сутки 16 июня украинская авиация трижды ударила вертолетами и самолетами по скоплениям врага в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области.

За сутки 16 июня украинские военные уничтожили:

• 72 российских оккупантов;

• 1 самоходную гаубицу "Мста-С" и 2 гаубицы "Мста-Б";

• 1 минометный комплекс "Сани";

• 5 единиц бронированной техники;

• 2 склада с боеприпасами и 1 склад с запасами топлива.

А утром 17 июня россияне из "Урагана" обстреляли пригород Николаева. Разрушений и потерь среди местного населения нет. Также враг применял РСЗО БМ-21 "Град". Оккупанты били по населенным пунктам:

• Зализничное,

• Ромны.

Планы захватчиков на Донбассе

Как сообщают в Институте по изучению войны, российские оккупанты стреляют из артиллерии на запад и северо-запад от Изюма. А это может означать, что украинские войска ведут контрнаступление в этом направлении. Если контрнаступление к северу от Изюма подтвердится, то это означает, что украинские военные хотят "разорвать российские линии коммуникации в районе Изюма и Лимана". То есть, вернуть населенные пункты под контроль.

В то же время россияне продолжают штурмовать Северодонецк. Они пробуют установить контроль над городом. Заместитель начальника Главного оперативного штаба Алексей Громов сообщил, что украинские войска продолжают оказывать сопротивление. Они останавливают российских оккупантов возле Метелкино и Сиротино, что на юго-восток от Северодонецка.

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