В составе одной из линий минского метро есть необычный объект 4 17.06.2022, 10:40

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Где он находится.

В составе Зеленолужской линии столичного метрополитена есть необычный объект – ветка съезда, которая начинается от станции «Неморшанский сад», сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Ветка съезда проходит между основными тоннелями и постепенно поднимается вверх, уходя к депо «Слуцкое». Ветка имеет длину около 900 м, формируется в железобетонных конструкциях. Подземная ее часть уже построена, оставшийся участок (порядка 180 м) метростроители возведут открытым способом.

Кроме того, на предприятии уточнили, что на втором участке зеленой ветки уже есть отрезки, где подземные работы полностью завершены и ведется благоустройство городской территории.

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