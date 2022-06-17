«Беларусбанк» больше не делает международных переводов в долларах

«Беларусбанк» больше не делает международных переводов в долларах8
- 17.06.2022, 11:18
- 4,246
На сайте исчезли реквизиты для транзакций.
На сайте «Беларусбанка» в разделе «международные переводы» исчезли реквизиты для получения международных переводов в долларах США.
В call-центре «Беларусбанка» belsat.eu сообщили, что международных переводов физических лиц в долларах банк временно не осуществляет. Когда переводы могут быть возобновлены – неизвестно.
Сейчас на сайте банка доступны реквизиты для международных переводов только в евро, российских рублях, польских злотых и тенге.
Также банк больше не осуществляет международных переводов в канадских долларах, датских кронах, гривнах, фунтах, норвежских кронах и швейцарских франках.
Напомним, в июне 2021 года против «Беларусбанка» Евросоюз ввел секторальные санкции.