закрыть
17 июня 2022, пятница, 14:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СБУ задержала очередного шпиона РФ

1
  • 17.06.2022, 11:33
  • 4,982
СБУ задержала очередного шпиона РФ

Он разведывал позиции ВСУ на украинско-российской границе.

Сотрудники контрразведки задержали агента РФ, разведывавшего позиции ВСУ на украинско-российской границе в Сумской области.

Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленник был завербован представителем российских спецслужб во время полномасштабного вторжения РФ.

По его заданию он должен был фиксировать на фото и видео расположения оборонных объектов и отслеживать передвижения украинской военной техники.

Полученные материалы с привязкой к местности шпион пересылал своему куратору через закрытые каналы электронной связи.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами его преступной деятельности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип
Битва за Украину
Битва за Украину Андрей Пионтковский