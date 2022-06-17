СБУ задержала очередного шпиона РФ 1 17.06.2022, 11:33

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Он разведывал позиции ВСУ на украинско-российской границе.

Сотрудники контрразведки задержали агента РФ, разведывавшего позиции ВСУ на украинско-российской границе в Сумской области.

Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленник был завербован представителем российских спецслужб во время полномасштабного вторжения РФ.

По его заданию он должен был фиксировать на фото и видео расположения оборонных объектов и отслеживать передвижения украинской военной техники.

Полученные материалы с привязкой к местности шпион пересылал своему куратору через закрытые каналы электронной связи.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами его преступной деятельности.

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