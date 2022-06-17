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Политзаключенную Елену Гнаук осудили на три с половиной года колонии

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  • 17.06.2022, 12:23
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Политзаключенную Елену Гнаук осудили на три с половиной года колонии
Елена Гнаук
Фото: b-g.by

С 2020 года женщину задерживали и арестовывали по административным статьям 17 раз.

Суд Пружанского района осудил 65-летнюю политзаключенную Елену Гнаук на три с половиной года колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф в 3200 рублей (100 базовых величин). Как сообщают правозащитники, решение вынес судья Юрий Житко.

Елену Гнаук признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 367 (клевета на Лукашенко) и ст. 369-1 (дискредитация Республики Беларусь). Поводом стали ее осенние посты в Фейсбуке и Инстаграме о курдских семьях и положении мигрантов в Беларуси.

По "хороводному делу" Гнаук уже осудили на три года "домашней химии". С 2020 года женщину задерживали и арестовывали по административным статьям 17 раз, штрафовали в общей сложности на 173 базовые величины, дома проводили обыски. Сейчас она уже пять месяцев сидит под стражей.

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