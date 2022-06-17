NYT показала массовое захоронение в Лисичанске

NYT показала массовое захоронение в Лисичанске1
- 17.06.2022, 12:29
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В нем находятся около 300 тел мирных жителей.
На окраине Лисичанска Луганской области обнаружили массовое захоронение, сообщает американская газета The New York Times.
Издание отмечает, что в могиле находится около 300 тел мирных жителей, погибших за последние месяцы в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном.
Могила представляет собой длинную незакопанную траншею. В ней находятся тела тех людей, у которых нет родственников, которые могли бы забрать их и похоронить.