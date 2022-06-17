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NYT показала массовое захоронение в Лисичанске

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  • 17.06.2022, 12:29
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NYT показала массовое захоронение в Лисичанске

В нем находятся около 300 тел мирных жителей.

На окраине Лисичанска Луганской области обнаружили массовое захоронение, сообщает американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что в могиле находится около 300 тел мирных жителей, погибших за последние месяцы в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном.

Могила представляет собой длинную незакопанную траншею. В ней находятся тела тех людей, у которых нет родственников, которые могли бы забрать их и похоронить.

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