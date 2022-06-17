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В Витебске мужчина укусил сотрудника ГАИ

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  • 17.06.2022, 12:33
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В Витебске мужчина укусил сотрудника ГАИ
иллюстрационное фото

Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В Витебске нетрезвый мужчина перешел дорогу на красный сигнал светофора. Как сообщили в МВД, на замечание он отреагировал агрессивно, не захотел садиться в машину, а при задержании укусил сотрудника ГАИ.

Инцидент произошел 12 июня около 22.00. На Московском проспекте в Витебске экипажем ГАИ был замечен мужчина, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

«Нарушитель, находившийся, к слову, в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на сделанное ему замечание повел себя агрессивно. Он отказался проследовать в служебный автомобиль. При задержании попытался ударить сотрудника милиции и укусил его за предплечье», — рассказали в МВД.

В ведомстве также добавили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело за применение насилия и сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, мужчина заключен под стражу.

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