В Витебске мужчина укусил сотрудника ГАИ 4 17.06.2022, 12:33

2,314

иллюстрационное фото

Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В Витебске нетрезвый мужчина перешел дорогу на красный сигнал светофора. Как сообщили в МВД, на замечание он отреагировал агрессивно, не захотел садиться в машину, а при задержании укусил сотрудника ГАИ.

Инцидент произошел 12 июня около 22.00. На Московском проспекте в Витебске экипажем ГАИ был замечен мужчина, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

«Нарушитель, находившийся, к слову, в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на сделанное ему замечание повел себя агрессивно. Он отказался проследовать в служебный автомобиль. При задержании попытался ударить сотрудника милиции и укусил его за предплечье», — рассказали в МВД.

В ведомстве также добавили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело за применение насилия и сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, мужчина заключен под стражу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».