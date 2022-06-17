В Витебске мужчина укусил сотрудника ГАИ

В Витебске мужчина укусил сотрудника ГАИ4
- 17.06.2022, 12:33
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Мужчина находился в нетрезвом состоянии.
В Витебске нетрезвый мужчина перешел дорогу на красный сигнал светофора. Как сообщили в МВД, на замечание он отреагировал агрессивно, не захотел садиться в машину, а при задержании укусил сотрудника ГАИ.
Инцидент произошел 12 июня около 22.00. На Московском проспекте в Витебске экипажем ГАИ был замечен мужчина, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
«Нарушитель, находившийся, к слову, в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на сделанное ему замечание повел себя агрессивно. Он отказался проследовать в служебный автомобиль. При задержании попытался ударить сотрудника милиции и укусил его за предплечье», — рассказали в МВД.
В ведомстве также добавили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.
Возбуждено уголовное дело за применение насилия и сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, мужчина заключен под стражу.