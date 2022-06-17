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Таллинн будет дарить школьникам-подросткам 100 евро на велосипед

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  • 17.06.2022, 12:35
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Таллинн будет дарить школьникам-подросткам 100 евро на велосипед

Кто сможет получить эти деньги?

Городское собрание Таллинна поддержало инициативу мэрии об учреждении разовой выплаты в размере 100 евро, чтобы поощрять школьников покупать себе велосипеды для передвижения по городу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Выплату смогут получить дети 10-15 лет, которые в течение года, когда обращаются за субсидией, получили право управлять велосипедом и их велосипед приобретен в том же году, когда они подают заявку.

Мэрия предложила такую субсидию, надеясь увеличить количество детей, сдающих экзамен на права велосипедиста и начинающих использовать велосипед как индивидуальный транспорт. В Эстонии двигаться по проезжей части велосипедисты могут с 10 лет, при условии, что получили права.

Также это вписывается в инициативу Таллинна как "зеленой столицы Европы".

На проект "В школу на велосипеде" в 2022 году планируется выделить 100 тысяч евро.

Кроме того, в годовом бюджете города предусмотрено 1,5 млн евро на адаптацию городского пространства вокруг школ, чтобы оно было более безопасным и удобным для велосипедистов.

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