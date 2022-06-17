закрыть
17 июня 2022, пятница, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

РФ выпускала по Черниговской области снаряды с пропагандистскими листовками почти 30-летней давности

5
  • 17.06.2022, 12:59
  • 4,006
РФ выпускала по Черниговской области снаряды с пропагандистскими листовками почти 30-летней давности

Предназначались для жителей Чечни.

Россия обстреливала Черниговскую область советскими снарядами с пропагандистками листовками почти 30-летней давности, которые предназначались для жителей Чеченской Республики.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время национального телемарафона.

Он показал 122-мм снаряд от системы Град времен СССР, который упал на территории Черниговской области во время полномасштабного вторжения России.

«Внутри он нес пропагандистский яд. Что интересно, эти пропагандистские листовки предназначены для жителей Чеченской Республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев», — уточнил он.

В листовках было обращение к жителям Чечни, вероятно, во время первой российско-чеченской войны. Там говорилось, что жителей республики якобы пытаются вовлечь в вооруженное противостояние с федеральными войсками и вынудить защищать интересы «местных магнатов, руководителей банд террористов».

Енин также отметил, что возраст техники, которую использует сейчас Россия, не гарантирует точного попадания в цель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип
Битва за Украину
Битва за Украину Андрей Пионтковский