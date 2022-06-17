РФ выпускала по Черниговской области снаряды с пропагандистскими листовками почти 30-летней давности

РФ выпускала по Черниговской области снаряды с пропагандистскими листовками почти 30-летней давности5
- 17.06.2022, 12:59
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Предназначались для жителей Чечни.
Россия обстреливала Черниговскую область советскими снарядами с пропагандистками листовками почти 30-летней давности, которые предназначались для жителей Чеченской Республики.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время национального телемарафона.
Он показал 122-мм снаряд от системы Град времен СССР, который упал на территории Черниговской области во время полномасштабного вторжения России.
«Внутри он нес пропагандистский яд. Что интересно, эти пропагандистские листовки предназначены для жителей Чеченской Республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев», — уточнил он.
В листовках было обращение к жителям Чечни, вероятно, во время первой российско-чеченской войны. Там говорилось, что жителей республики якобы пытаются вовлечь в вооруженное противостояние с федеральными войсками и вынудить защищать интересы «местных магнатов, руководителей банд террористов».
Енин также отметил, что возраст техники, которую использует сейчас Россия, не гарантирует точного попадания в цель.