РФ выпускала по Черниговской области снаряды с пропагандистскими листовками почти 30-летней давности 5 17.06.2022, 12:59

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Предназначались для жителей Чечни.

Россия обстреливала Черниговскую область советскими снарядами с пропагандистками листовками почти 30-летней давности, которые предназначались для жителей Чеченской Республики.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время национального телемарафона.

Он показал 122-мм снаряд от системы Град времен СССР, который упал на территории Черниговской области во время полномасштабного вторжения России.

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«Внутри он нес пропагандистский яд. Что интересно, эти пропагандистские листовки предназначены для жителей Чеченской Республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев», — уточнил он.

В листовках было обращение к жителям Чечни, вероятно, во время первой российско-чеченской войны. Там говорилось, что жителей республики якобы пытаются вовлечь в вооруженное противостояние с федеральными войсками и вынудить защищать интересы «местных магнатов, руководителей банд террористов».

Енин также отметил, что возраст техники, которую использует сейчас Россия, не гарантирует точного попадания в цель.

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