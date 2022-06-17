Ученые обнаружили тайную популяцию белых медведей в необычном месте 1 17.06.2022, 13:15

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Как они скрывались сотни лет?

300 белых медведей, которые скрывались от людей 200 лет, живут там, где, казалось бы, выжить они не могут.

Ученым удалось обнаружить новую субпопуляцию белых медведей в количестве примерно 300 особей на юго-востоке Гренландии. Они живут там, где практические отсутствует морской лед, необходимый животным для охоты. Вместо этого медведи используют отколовшиеся от ледника куски льда. Поэтому ученые назвали их место обитания, казалось бы, непригодным для их жизни, но оказалось, что это не так, сообщает Live Science.

Тайная популяция белых медведей, которую не могли обнаружить примерно 200 лет, ведь их считали частью другой популяции этих животных в Гренландии, оказалась абсолютно новой субпопуляцией самых больших наземных хищников на Земле.

Эти медведи, которых, как считают ученые примерно 300 особей, но точное количество установить пока не удалось, живут на крутых склонах вокруг фьордов. Это прибрежные бухты, где ледники Гренландии встречаются с океаном.

"На этом участке, на юго-востоке Гренландии практически нет морского льда, который бы могли использовать медведи для охоты за морскими жителями. Поэтому для этого они используют отколовшиеся льдины от ледника. Это им помогает выжить в условиях глобального потепления", — говорит Кристин Лейдре из Вашингтонского университета.

До этого открытия ученые знали о существовании 19 субпопуляций белых медведей. Но, когда они решили изучить популяцию этих животных, которые живут на востоке Гренландии, они выяснили ,что группа медведей, которая считалась единым целым, состоит из двух разных популяций. По словам ученых, эта новая 20-я по счету субпопуляция белых медведей, генетически отличается от других и живет изолированно.

Сейчас белые медведи являются видом, который находится под угрозой исчезновения. На сегодня в дикой природе этих хищников осталось примерно 36 тысяч особей. Некоторые ученые считают, что белые медведи вследствие глобального потепления могут исчезнуть как вид уже к концу 21 века.

По словам ученых, сокращение количества морского льда в Арктике катастрофически усложняет жизнь большинству белых медведей. Ведь мест, где они могут использовать льдины от ледника для охоты не так и много.

Конечно же и раньше количество морского льда сокращалось в летний сезон, и белые медведи приспособлены выжить без еды от 100 до 180 дней. Но сейчас морской лед тает раньше и замерзает позже, а значит эта ситуация ставит этих хищников на грань выживания.

На юго-востоке Гренландии новая субпопуляция белых медведей приспособилась к жизни без большого количества морского льда, говорят ученые. Тем не менее сложный местный рельеф не дает возможности слишком свободно перемещаться с место на место, а потому местные белые медведи долго ищут партнеров для спаривания. Ученые полагают, что приводит к тому, что уровень рождаемости в этой популяции намного ниже, чем в соседних группах в других частях Гренландии.

"Эта небольшая группа белых медведей не может быть свидетельством того, что все медведи смогут выжить в условиях изменения климата. Количество морского льда катастрофически уменьшается, не везде у медведей есть возможность использовать лед с ледника для охоты. А значит выживаемость белых медведей будет и дальше снижаться, если уровень глобальной температуры будет выше", — говорит Лейдре.

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