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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

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  • 17.06.2022, 13:36
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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Президент ЕК отметила, что Украина продолжила хорошие макроэкономические результаты.

Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом объявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейской правды" .

"Комиссия рекомендует Совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и во-вторых – предоставить статус кандидата. Конечно, с пониманием, что страна выполнит определенный набор дальнейших важных реформ", - сказала фон дер Ляйен.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что Украина в целом продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.

Также отмечается, что Украина продолжила хорошие макроэкономические результаты, демонстрируя достойное внимание к макроэкономической и финансовой стабильности, требуя продолжения амбициозных структурных экономических реформ.

"Мы знаем, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами европейской мечтой", – добавила фон дер Ляйен.

В четверг лидеры Франции, Германии и Италии в Киеве заявили о поддержке предоставления Украине статуса кандидата.

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

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