«Дед, куда ты лезешь?» 17.06.2022, 14:09

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Белорусы старше 50 лет рассказали, как ищут работу.

В последнее время в Беларуси наблюдается дефицит работников во многих сферах — медицине, перевозках, торговле. Несмотря на острую нехватку кадров, многие белорусы старше 50 лет не могут устроиться на работу. Их считают слишком пожилыми, а имеющийся опыт — неактуальным. Журналисты zerkalo.io попросили читателей, которые сталкивались с подобными проблемами, рассказать о своем поиске работы.

«Пригласили на собеседование только один раз»

Наталье 57 лет, и работу она ищет почти год. До июля 2021 года женщина работала в общественной организации, которая занималась вопросами экологии. В дипломе у нее значится «биолог, учитель биологии и химии в школе». Стаж работы у Натальи внушительный: последние 15−17 лет она проработала в общественных организациях, координировала различные проекты.

— Активно искать работу я начала с нового года. До этого просто просматривала объявления — но ничего интересного не было, — рассказывает женщина. — Я разместила резюме на сайте поиска работы, подписалась на рассылку как координатор проектов и педагог в школе. Отзывалась на все вакансии. Но после 15−20 отправленных резюме меня пригласили на собеседование только однажды. На должность руководителя центра.

Наталья признается: нельзя сказать, что она подходила на 100%, но много лет занималась проектной деятельностью, поэтому считала, что справится. Прошла два собеседования. Работодателей вроде бы все устраивало.

— Мне казалось, ко мне относились благосклонно, — продолжает Наталья. — После третьего финального собеседования мне позвонили и сказали, что была еще одна женщина, в итоге выбрали ее. По каким причинам — мне не объясняли.

Иллюстративное фото

На все остальные присланные резюме собеседнице приходили отказы. Причем, выглядели они почти одинаково.

— Про отказ из-за возраста мне ни разу не сказали. Но я меняю работу каждые пять лет — мне скучно на одном месте. И у меня никогда не было такого, чтобы я искала новое место больше двух недель. К тому же, каждый раз была более высокооплачиваемая работа на более высокой должности, — объясняет она.

Но сдаваться женщина не собирается и будет продолжать искать работу. Другого выхода нет, говорит она.

— Тут вопрос только, будет ли это работа по специальности и за какие деньги, рассуждает Наталья. — Конечно, есть варианты с микроскопической зарплатой, которые я не рассматриваю. Ну и не хотелось бы на неквалифицированную работу. У меня степень магистра, огромный стаж. Не хочется идти подметать улицы.

«Откровенно говорили, что я „слишком взрослая“»

Инна искала работу много раз, но только дважды (в 47 лет и сейчас, в 51) сталкивалась с серьезными трудностями. Она работала в системе дополнительного образования детей и молодежи. А в 2018 году поняла, что ей тяжело работать в системе.

— Глупые задания, ты постоянно в спешке, в стрессе. Я решила, что с меня хватит, — рассказывает женщина. — Тогда ушла совершенно в никуда. Моя работа была связана с организацией мероприятий для детей, поэтому я решила поискать себя в ивент-сфере. Но мне сразу же обломали крылья. Откровенно говорили, что я «слишком взрослая», а им нужны быстрые и ловкие. Почему-то посчитали, если мне 47 лет, то я уже не быстрая.

Тогда Инна стала смотреть вакансии администратора в детские центры. Ей предложили только один вариант. Но за небольшие деньги там требовали очень много.

— А больше предложений и не было, — вспоминает женщина. — Отправляла резюме даже на вакансию билетера в кинотеатр. Позвонила, а мне говорят: «Ой, понимаете, у нас молодой коллектив…» — «И чем же я буду мешать?» — «Ну вы не будете себя удобно чувствовать…» Вот так они обо мне заботились.

Тогда собеседница все-таки устроилась в детский центр администратором, отработала год. Но не хватало движения и активности. Поэтому согласилась работать в полугосударственной организации, которая занимается организацией мероприятий. Но после августа 2020 года работать там стало слишком сложно. Вроде и платят хорошо, и отношение хорошее, но отголоски идеологии чувствовались.

Женщина поехала в Польшу и успешно работала полгода. Но с началом войны вернулась домой: стало некомфортно быть белоруской в Польше.

— Снова ищу работу, отправила больше 50 резюме, каждый день по два-три рассылаю. Но в остальном идут отказы — даже без звонков. Я не претендую на высокие должности и зарплаты, мне бы хоть «зацепиться». Ищу уже не только вакансии в детских центрах: и стоматология, и медцентры, и салоны красоты. Причину отказа не объясняют, но, конечно, дело в возрасте, — уверена Инна.

Собеседница старается не терять веру в себя. На время поисков нашла подработку, занимается уборкой. Это помогает не чувствовать безысходность.

— Все-таки надеюсь, что мое меня найдет. Периодически накрывает, но пока я с этим справляюсь. Сейчас есть сумасшедшая идея — попробовать себя IT. Мне предложили пройти обучение в этой сфере, а раз предлагают — надо соглашаться, — бодро заявляет женщина.

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«Фразу „вы для нас слишком пожилой“ слышу регулярно»

Ивану (имя изменено) 51 год. Постоянную работу он ищет уже третий год. Но успехов пока немного.

— Фразу «вы для нас слишком пожилой» слышу регулярно. При этом работодателей не интересует опыт (а он большой) и мои навыки. Все, как правило, заканчивается на уровне резюме, — рассказывает он.

У мужчины высшее образование, он закончил БГУИР по специальности инженер-конструктор-технолог. После выпуска работал в разных сферах: немного по специальности, на собственном небольшом швейном производстве, занимался грузоперевозками, в том числе из Китая, был администратором автосервиса.

— С 2019 года я ищу работу. Так как не работал толком по специальности, все свои навыки нужно доказывать, — говорит он. — Сколько отправлял резюме за это время — не считал, но примерно раз сто. Искал должность администратора, помощника — грузчиком не хочется. Примерно в 90% случаев просто не отвечают.

Иван уверен: такое молчание из-за его возраста. Когда мужчина убрал возраст и фотографию из анкеты, на то же резюме стали отвечать гораздо активнее. А с актуальным возрастом на собеседования приглашают редко.

— Были и неадекватные реакции. Самое простое: «Дед, куда ты лезешь?» Это был небольшой бизнес, торговали воздушными шариками — и надо было привозить баллоны с кислородом. Я тогда звонил по телефону, а мне: «Ты чего, ты же не потянешь». Но он же меня не видел, не знает, какая у меня физическая сила. Еще человек почему-то на «ты» ко мне обращался, хотя по голосу ему было лет 20. Что тут говорить. Нет мозгов — считай калека, меня так учили в детстве. Обидно другое. Я немного знаю китайский (заинтересовался, пока мы из Китая возили), немного английский, но это никому не нужно Я хорошо знаю Exel, лучше, чем многие офисные работники, но как я это докажу в резюме?

«Вопрос: им нужен опыт или просто болванчик?»

У Елены (имя изменено) высшее образование, женщина закончила БГЭУ. До марта этого года она работала в крупной государственной организации. Хотя, признается, подумывала уйти еще лет девять назад. Но активно начала искать работу после 2020 года, когда начали угрожать увольнением по статье за любую ошибку. Но контракт продлевали: кому-то нужно было работать.

— Но я просто устала за эти два года, да и периодические «беседы» давали понять, что пора уходить, — вспоминает Елена.

После этого женщина активно взялась за поиск нового места. Но пока что все не очень успешно — найти работу было сложно и после 40, а в 50, считает она, вообще невозможно.

— С 2013 года по моей анкете на сайте вакансий было только два предложения. В первый раз засомневалась в себе, во второй — руководители не дали уйти, — вспоминает собеседница. — А теперь просто отказы на отклик, без собеседования. За последнее время было шесть отказов, остальные резюме просто без ответов. Причина отказа, например, часто такая: «Вашему руководству будет некомфортно, если в подчинении будете вы со своим опытом и компетенциями». Или такая: «У нас молодой коллектив, вам будет неуютно».

Сейчас Елена ищет работу в проектной организации на должности экономиста, финансиста или сметчика. Говорит, в этих сферах к нее немало опыта. И добавляет: с подобными сложностями, когда отказывают, несмотря на опыт, сталкиваются многие ее знакомые.

— Встает вопрос: вам нужен опыт или просто болванчик, исполняющий любой приказ? — задает риторический вопрос она. — Я, когда думала уходить после 2020 года, закончила четырехмесячные курсы кондитера. Но и там в основном хотят брать молодых людей.

Правда, Елена нашла выход: открыла ИП, выпекает десерты для кофеен. Но все равно продолжает искать работу по основной специальности.

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«Работодателю проще сразу забраковать часть анкет по возрасту»

Детальных исследований, насколько массовая проблема трудоустройства для людей старше 50 лет, пока не было, рассказывает академический директор BEROC (Киев) Катерина Борнукова.

— Но были общие исследования, где задавали вопрос: «Какую группу вы считаете более уязвимой и дискриминируемой на рынке труда, кому тяжелее найти работу?» И группа предпенсионного возраста 50+ выделялась самими респондентами, — рассказывает специалистка.

Так как исследований не проводилось, точных причин такой низкой востребованности людей старше 50 лет тоже нет. Но можно выделить несколько предполагаемых, считает Катерина Борнукова.

— Во-первых, работодатели думают, что этот работник может скоро уйти на пенсию. Хотя это не всегда так: где-то половина людей по достижению пенсионного возраста предпочитает работать еще лет пять. Но вместе с тем есть определенный стереотип или даже норматив, что если человек достиг пенсионного возраста, его нужно уволить. Поэтому, если работодатель настроен на долгосрочные отношения, он старается избегать таких людей.

Второй момент: люди в таком возрасте считаются негибкими, неспособными достаточно быстро освоить любые навыки. А смена работы подразумевает приспособление к новым условиям.

Третье — это разрыв в навыках, которые требуются, и тех навыков, которые есть у людей старше 50. Многие из них получали образование еще в советские времена, в 90-е, и с тех пор требования на рынке труда изменились. У нас все-таки была динамично растущая экономика последние 10 лет, и поэтому есть вот это несовпадение, — уточняет экономистка.

Нежелание брать на работу людей старше 50 может объясняться и тем, что по нашему трудовому кодексу нельзя увольнять людей в предпенсионном возрасте, считает Борнукова. Поэтому глядя на двух похожих кандидатов, одному из которых 42, а второму — 52, он скорее склонится к более молодому.

— К сожалению, возраст очень часто работает как клеймо, когда работодатель не хочет разбираться и выяснять уровень подготовки. Ему проще сразу забраковать часть анкет по возрасту. Поэтому в некоторых странах просят не задавать вопрос о возрасте, хотя в общем-то из резюме все становится понятно.

Я думаю, ситуация будет постепенно меняться, особенно учитывая, что люди этого возраста сегодня — большинство на рынке труда. Работодатели постепенно привыкнут и научатся работать с этой возрастной категорией, а с ходом времени разрыв в навыках будет не таким огромным. Может, работодатели даже увидят плюсы этой категории людей, научатся ценить их опыт, то, что они готовы больше работать на пользу коллектива, уделять время обучению молодых сотрудников, — считает Катерина Борнукова.

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