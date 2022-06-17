В Беларуси появился новый вид мошенничества 2 17.06.2022, 14:41

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Уже есть пострадавшие.

Случаи продажи несуществующих билетов на спектакли и киносеансы все чаще начали регистрировать в Беларуси, сообщает nashkraj.by.

Один из таких случаев произошел в Гомеле в мае 2022 года. Молодой человек познакомился в интернете с девушкой, все началось с переписки в одной из социальных сетей, затем общение перешло в мессенджер «Telegram».

Через некоторое время девушка предложила посетить кинотеатр, при этом настойчиво предлагая купить билеты на понравившийся ей фильм через определенный сайт, ссылку на который направила сама. Ничего не подозревающий молодой человек перешел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты, думая, что оплачивает билеты в кино. После оплаты жертва, естественно, не получила никаких билетов, и осталась с нулевым балансом на счету. В итоге парень не досчитался более 300 белорусских рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК Республики Беларусь, ведется расследование.

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