Ученые рассказали, как собаки воспринимают свои игрушки 2 17.06.2022, 14:53

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Собаки могут запоминать названия предметов.

В своем новом исследовани эксперты пытались выяснить о чем думают собаки, по крайней мере, что они думают о своих игрушках. Ученые изучали, как собаки идентифицируют свои игрушки на основе таких чувств, как обоняние, зрение и даже текстура, пишет BGR.

В ходе эксперимента эксперты обнаружили, что собаки способны различать свои игрушки. Более того, они могут находить конкретные игрушки, которые просили исследователи, на основе различных чувств.

Группа ученых предположила, что чувства, которые собаки используют для идентификации объектов отражают то, как эти объекты представляются в их сознании.

"Если нам удастся понять, какие органы чувств используют собаки при поиске игрушки, мы сможем понять, как они о них думают", — объясняет один из авторов исследования Шейни Дрор из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша.

В одном из предыдущих исследований, специалисты узнали, что собаки могут запоминать названия предметов. Таким образом, вы можете научить свою собаку, что такое плюшевый мишка, что такое лягушка, основываясь на игрушке, которую вы ей даете.

Одна ключевая вещь, которую отметили исследователи, заключается в том, что собаки используют самые разные чувства, когда думают о своих игрушках. Например, в большинстве случаев, чтобы найти игрушки при свете, испытуемые псы использовали зрение. Однако при заданиях в темноте они переключались на обоняние и сенсорику.

Понимание того, как собаки думают о своих игрушках, может показаться чем-то неважным. Но на самом деле это играет гораздо большую роль в том, что мы знаемо наших четырехлапых друзьях.

Кроме того, исследователи смогли определить, что собаки обращают внимание на особенности игрушек, с которыми они играют. Причем даже если они играют с ним недолго.

В итоге ученые пришли к выводу, что собаки создают образ игрушки в своем уме, и этот образ может включать в себя запах, внешний вид и другие особенности. С этой информацией в будущем мы сможем начать больше узнавать о том, как собаки думают и о других вещах.

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