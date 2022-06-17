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Истинная личина российских боссов

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  • Леонид Невзлин
  • 17.06.2022, 14:55
  • 5,254
Истинная личина российских боссов
Леонид Невзлин

Кто мешал американцам и европейцам рассмотреть ее раньше?

Вот, наконец-то, Питерский экономический форум стал похож на то, каким и должен был быть уже давно. Отвалилось все наносное, чужеродное, мешавшее российской экономической и политической элите чувствовать себя естественно и свободно. Гости из «Талибана» и «ДНР» куда как ближе и понятней кремлевским, белодомовским и охотнорядским, чем европейцы и американцы.

Комфортно чувствует себя министр Лавров, славно потешающий публику своими шуточками из-под плинтуса. Министр финансов Силуанов резво грозит пересадить чиновников на «Лады». А впереди еще главное блюдо – выступление Владимира Путина, которому будет ассистировать Маргарита Симоньян – вот уж вдоволь будет шуток, угроз и изречений.

Всего-то делов, ну не приехали серьезные бизнесмены из цивилизованных стран, остались дома авторитетные политики и эксперты. Причина понятна – война. Но кто же мешал раньше уважаемым европейцам и американцам увидеть, что такое нынешние российские боссы? Зачем они помогали людоедам и клоунам чувствовать себя частью мировой элиты, скрывать свою истинную личину? Подумали бы раньше, посмотрели бы повнимательней, перестали бы жадничать, может, и не гремела бы сейчас артиллерийская канонада в Европе.

Леонид Невзлин, Telegram

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