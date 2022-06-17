закрыть
17 июня 2022, пятница, 17:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Агрофюрер и его окружение ведут себя крайне нервозно»

9
  • 17.06.2022, 15:00
  • 12,574
«Агрофюрер и его окружение ведут себя крайне нервозно»

Ситуация напоминает февраль 2022 года.

Telegram-канал «Ник и Майк», который специализируется на инсайдах из лукашенковской вертикали, пишет о нервной обстановке в окружении диктатора:

— Украина на сей раз реально готовится к вторжению со стороны Беларуси. Проверка готовности в областях, граничащих с Беларусью, — демонстрация того, что о планах вторжения знают и посылают сигнал, что не стоит лезть. Прошлая тактика — «мы же знаем, что с вашей территории не исходит угроза, потому что вы обещали» в адрес хунты не сработала.

Польша ужесточает контроль на границе с Беларусью. Ник из Минска тоже пишет о крайне нервозном поведении агрофюрера и приближенных.

Ситуация напоминает февраль 2022 года. Логики в нападении нет, но дальше его оттягивать нельзя - время, которое подарили евробюрократы Кремлю, подходит к концу. Через месяц Украина потенциально будет намного сильнее.

Соответственно «имитация бурной деятельности» со стороны агофюрера подходит к концу. Не спасает даже сдача всей военной «микроэлектроники» за 1,5 миллиарда. Умиротворяющая информация о перерывах в учениях или их прекращении, а также о том, что генералы хунты не исполняют приказы, не должна успокаивать. Агрофюреру не нашлось места на ПМЭФ, а это не к добру.

Следующая неделя, наполненная символизмом дат и нумерологией, в которые верят оба диктатора, обещает быть неспокойной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип