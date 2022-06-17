«Агрофюрер и его окружение ведут себя крайне нервозно» 9 17.06.2022, 15:00

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Ситуация напоминает февраль 2022 года.

Telegram-канал «Ник и Майк», который специализируется на инсайдах из лукашенковской вертикали, пишет о нервной обстановке в окружении диктатора:

— Украина на сей раз реально готовится к вторжению со стороны Беларуси. Проверка готовности в областях, граничащих с Беларусью, — демонстрация того, что о планах вторжения знают и посылают сигнал, что не стоит лезть. Прошлая тактика — «мы же знаем, что с вашей территории не исходит угроза, потому что вы обещали» в адрес хунты не сработала.

Польша ужесточает контроль на границе с Беларусью. Ник из Минска тоже пишет о крайне нервозном поведении агрофюрера и приближенных.

Ситуация напоминает февраль 2022 года. Логики в нападении нет, но дальше его оттягивать нельзя - время, которое подарили евробюрократы Кремлю, подходит к концу. Через месяц Украина потенциально будет намного сильнее.

Соответственно «имитация бурной деятельности» со стороны агофюрера подходит к концу. Не спасает даже сдача всей военной «микроэлектроники» за 1,5 миллиарда. Умиротворяющая информация о перерывах в учениях или их прекращении, а также о том, что генералы хунты не исполняют приказы, не должна успокаивать. Агрофюреру не нашлось места на ПМЭФ, а это не к добру.

Следующая неделя, наполненная символизмом дат и нумерологией, в которые верят оба диктатора, обещает быть неспокойной.

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