Британия одобрила экстрадицию в США Джулиана Ассанжа

Британия одобрила экстрадицию в США Джулиана Ассанжа5
- 17.06.2022, 15:09
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Там ему грозит 175 лет тюрьмы.
Глава МВД Британии Прити Пател одобрила экстрадицию соучредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.
Дело передали министру внутренних дел в прошлом месяце после того, как суд постановил, что нет никаких юридических вопросов по заверениям властей США относительно того, как, вероятно, будут обращаться с Ассанжем.
Хотя Пател дала зеленый свет экстрадиции, WikiLeaks немедленно обнародовал заявление, в котором утверждает, что будет оспаривать это решение.
"Сегодня не конец битвы. Это только начало нового юридического сражения. Следующая апелляция будет рассматриваться в Верховном суде", - говорится в заявлении.
"Джулиан не сделал ничего плохого. Он не совершил никакого преступления и не является преступником. Он журналист и издатель, и его наказывают за его работу", – заявляют в WikiLeaks.
Апелляция, вероятно, будет строиться на таких основаниях, как право на свободу выражения взглядов и является ли запрос об экстрадиции политически мотивированный. Пател рассматривала, отвечает ли запрос США об экстрадиции другим юридическим критериям, включая обещание не казнить его.
Дело Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.
Прокуратура США выдвинула Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США. Максимальный срок тюремного заключения – 175 лет.