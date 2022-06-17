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Британия одобрила экстрадицию в США Джулиана Ассанжа

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  • 17.06.2022, 15:09
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Британия одобрила экстрадицию в США Джулиана Ассанжа
Джулиан Ассанж
Фото: Jack Taylor/Getty Images

Там ему грозит 175 лет тюрьмы.

Глава МВД Британии Прити Пател одобрила экстрадицию соучредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Дело передали министру внутренних дел в прошлом месяце после того, как суд постановил, что нет никаких юридических вопросов по заверениям властей США относительно того, как, вероятно, будут обращаться с Ассанжем.

Хотя Пател дала зеленый свет экстрадиции, WikiLeaks немедленно обнародовал заявление, в котором утверждает, что будет оспаривать это решение.

"Сегодня не конец битвы. Это только начало нового юридического сражения. Следующая апелляция будет рассматриваться в Верховном суде", - говорится в заявлении.

"Джулиан не сделал ничего плохого. Он не совершил никакого преступления и не является преступником. Он журналист и издатель, и его наказывают за его работу", – заявляют в WikiLeaks.

Апелляция, вероятно, будет строиться на таких основаниях, как право на свободу выражения взглядов и является ли запрос об экстрадиции политически мотивированный. Пател рассматривала, отвечает ли запрос США об экстрадиции другим юридическим критериям, включая обещание не казнить его.

Дело Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

Прокуратура США выдвинула Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США. Максимальный срок тюремного заключения – 175 лет.

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