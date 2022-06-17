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Где не стоит купаться в Беларуси

  • 17.06.2022, 15:15
  • 1,772
Где не стоит купаться в Беларуси

Список запрещенных мест.

Жаркая, но с грозами погода ожидают белорусов в эти выходные. Тем временем санитарно-эпидемиологическая служба проводит мониторинг состояние зон отдыха у воды. Специалисты провели обследования 342 зон рекреации, в шести из них купание запрещено, пишет zerkalo.io.

Купание запрещено:

• в зонах купания № 1 и 2 на озере Юбилейном в Гродно;

• пляже Печерского водохранилища в Могилеве;

• пляже Гребеневского водохранилища в Могилеве;

• водоеме в деревне Вильчицы Могилевского района;

• городском озере города Климовичи Могилевской области.

Специалисты также напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.

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