Где не стоит купаться в Беларуси 17.06.2022, 15:15

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Список запрещенных мест.

Жаркая, но с грозами погода ожидают белорусов в эти выходные. Тем временем санитарно-эпидемиологическая служба проводит мониторинг состояние зон отдыха у воды. Специалисты провели обследования 342 зон рекреации, в шести из них купание запрещено, пишет zerkalo.io.

Купание запрещено:

• в зонах купания № 1 и 2 на озере Юбилейном в Гродно;

• пляже Печерского водохранилища в Могилеве;

• пляже Гребеневского водохранилища в Могилеве;

• водоеме в деревне Вильчицы Могилевского района;

• городском озере города Климовичи Могилевской области.

Специалисты также напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.

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