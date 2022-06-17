Где не стоит купаться в Беларуси
- 17.06.2022, 15:15
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Список запрещенных мест.
Жаркая, но с грозами погода ожидают белорусов в эти выходные. Тем временем санитарно-эпидемиологическая служба проводит мониторинг состояние зон отдыха у воды. Специалисты провели обследования 342 зон рекреации, в шести из них купание запрещено, пишет zerkalo.io.
Купание запрещено:
• в зонах купания № 1 и 2 на озере Юбилейном в Гродно;
• пляже Печерского водохранилища в Могилеве;
• пляже Гребеневского водохранилища в Могилеве;
• водоеме в деревне Вильчицы Могилевского района;
• городском озере города Климовичи Могилевской области.
Специалисты также напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.