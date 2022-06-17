Украина вводит визы для россиян 6 17.06.2022, 15:21

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Для белорусов пока сохраняется безвизовый режим.

Украина вводит визовый режим для граждан России, сообщил в Telegram президент страны Владимир Зеленский.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - сказано в сообщении.

По словам Зеленского, сегодня Кабмин должен отменить постановление О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией.

Отмечается, что решение об отмене безвиза с РФ вступит в силу с 1 июля 2022 года. Отметим, что для белорусов безвизовый режим сохраняется.

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