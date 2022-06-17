Белорусы искусно спрятали сигареты в тайниках авто и пересекли границу 4 17.06.2022, 15:38

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Но потом все равно «попались».

Трое белорусов запрятали сигареты в тайниках своих автомобилей и отправились в Польшу. Границу мужчины прошли без проблем и приехали выгружать свой груз на одну из ферм вблизи Белостока.

Очевидно, что выгрузка занимала время. Сигареты были спрятаны в подкрылках, в нишах под ветровым стеклом и в крыльях автомобилей.

Когда мужчины начали выгружать сигареты из скрытых полостей автомобилей, к ним подошли пограничники. Можно предположить, что их там уже ждали.

Суммарно в двух машинах обнаружено почти 50 000 сигарет на сумму 37 000 злотых (около 8 400 долларов).

– Трое белорусов задержаны, хозяйка дома допрошена. Незаконные сигареты изъяты, – сообщает strazgraniczna.pl.

С начала 2022 года сотрудники Подляского пограничного отряда выявили контрабанду сигарет на сумму более 5,3 млн злотых.

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