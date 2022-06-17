ВСУ освободили от российских захватчиков уже более 1000 населенных пунктов 17.06.2022, 15:59

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Что там сейчас происходит.

Украинские защитники освободили от российских захватчиков более тысячи населенных пунктов.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"На освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются восстановительные ремонтные работы. Сейчас деоккупировано 1023 населенных пункта", - сказал чиновник.

По его словам, на Сумщине приводят в порядок поврежденную инфраструктуру, ГСЧС проводит разминирование территорий в населенных пунктах Броды, Ахтырка, Климентово, Люджа.

В Житомирской области также проводится очистка территории от взрывоопасных предметов, ремонтные работы.

"Работы по восстановлению жилищного фонда продолжаются несмотря на напряженную ситуацию на фронте. Коммунальные службы Харькова и области работают при любой погоде и обстоятельствах. За минувшие сутки специалисты отремонтировали 30 кровель в Харькове, демонтировали поврежденные детские и спортивные площадки", - сказал Тимошенко.

Тимошенко отметил, что на Харьковщине в селах Черкасская Лозовая и Кулиничи восстановили электроснабжение 260 жителям, в поселке Малиновка Чугуевского района подключены 500 потребителей.

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