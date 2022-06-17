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Биологи научились превращать комаров в «вечных подростков»

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  • 17.06.2022, 16:05
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Биологи научились превращать комаров в «вечных подростков»

Ученым удалось остановить их взросление, не мешая нормальному развитию прочих насекомых.

Инсектициды нового поколения смогут воздействовать на «гормоны линьки» и препятствовать взрослению комаров, при этом не затрагивая других насекомых.

Комары — самые опасные для человека животные: они переносят множество заболеваний, включая весьма серьезные и даже смертельные, такие как малярия. Однако полностью уничтожить все угрожающие людям виды было бы неразумно, да и вряд ли возможно. Поэтому требуются методы, позволяющие держать их популяции под контролем, а при необходимости — быстро подавлять. В частности, биологи пробуют выводить ГМ-линии комаров, неспособных оставлять потомство, а затем выпускать на волю, чтобы они составляли конкуренцию фертильным насекомым и сокращали их численность.

К сожалению, такие эксперименты не всегда заканчиваются успешно, и для надежного контроля нужны дополнительные инструменты. Одним из них могут стать вещества, подавляющие линьку и развитие взрослых особей. Ученые выяснили, как можно сделать это для комаров, не мешая нормальному развитию прочих насекомых. Об этом сообщается в статье биологов из Калифорнийского университета в Риверсайде (США), опубликованной в журнале PNAS.

Линька и метаморфоз у всех членистоногих контролируется экдизоном. Это стероидный гормон, и долгое время считалось, что, как и прочие подобные соединения, он свободно проникает сквозь мембраны, воздействуя на работу клеток. Однако несколько лет назад Наоки Яманака (Naoki Yamanaka) и его коллеги показали, что работа экдизона в организме дрозофил зависит от транспортных белков, которые активно переносят гормон через клеточные мембраны, — «импортеров экдизона» (Ecdysone Importer, EcI). Таких переносчиков находили у множества других насекомых: от работы этих белков зависят их нормальная линька и развитие.

Новая работа команды Наоки Яманаки показала, что из четырех различных EcI, работающих у дрозофил, у комаров (Aedes) есть лишь три, действующие на разных стадиях жизни. И если заблокировать работу этих трех белков, мухи продолжают развиваться нормально, полагаясь на работу четвертого, а вот развитие комаров нарушается. Теоретически это позволит контролировать популяции опасных Aedes, не затрагивая других насекомых, сохранивших «полный комплект» EcI. Ученые уже приступили к поиску веществ, которые будут оказывать нужное действие на комариные переносчики экдизона.

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