Израильский офицер: Любая российская военная цель на территории Беларуси — легитимная цель для ВСУ 5 17.06.2022, 16:25

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Игаль Левин

Все военные преступники должны будут заплатить за сделанное.

Журналисты телеграм-канала "БАСТА!" пообщались с военным аналитиком, офицером армии обороны Израиля Игалем Левиноным.

Игаль - уроженец Одессы, с 9 лет жил в Израиле. Служил в Армии Обороны Израиля, участник второй Ливанской войны (вооруженное столкновение в 2017 году между Израилем и шиитской группировкой "Хезболла") и операции "Литой Свинец" (кодовое название израильской военной операции в секторе Газа, начавшейся 27 декабря 2008 года).

В 2016 году он вновь вернулся в Украину, чтобы помогать ее гражданам бороться с российскими интервентами.

Игаль и его команда также ведет канал RESSENTIMENT про историю нового времени.

- Как вы думаете, реально ли введение белорусских войск в Украину?

- Да, такая угроза сохранятся. Все будет завесить от успехов российских вооруженных сил в Украине. Если Кремль начнет однозначно побеждать, то Лукашенко вполне может присоединиться. Но это не единственный сценарий. Нужно понимать, что для Лукашенко выгодно, чтобы война в Украине продолжалась по "околосирийскому" сценарию. Победа Украины ему не выгодна.

- Способна ли война расшатать режимы диктаторов Лукашенко и Путина?

- Несомненно. Любая война такого масштаба, это огромное количество ящиков Пандоры.

- Стоит ли ВСУ применять ответный огонь по российским войскам, которые находятся на территории Беларуси?

- С точки зрения гуманитарного права и определении агрессии по уставу ООН, государство, которое дает свою территорию для осуществления одной страны против другой - тоже агрессор. Беларусь - это государство агрессор. Любая российская военная цель на территории Беларуси - это легитимная цель для ВСУ.

- Многие белорусы сражаются против путинских оккупантов. Например, небезызвестный полк Кастуся Калиновского. Как вы думаете, смогут ли они сыграть свою роль в освобождении Беларуси от лукашенковской диктатуры?

- Я в этом убежден. То, что вчера было отрядом, сегодня уже полк с более 1000 бойцов. Вполне реальна и грядущая "Армия освобождения Беларуси". К слову, именно поэтому для Лукашенко и важно, чтобы война в Украине не оканчивалась.

- По вашим оценкам, много ли добровольцев из Израиля сейчас воюют на стороне украинской армии?

- Несколько сотен человек. Но не одним отрядом, разрозненно.

- Возможен ли вариант, что Путин объявит Украине полномасштабную войну и начнет реализацию тотальной мобилизации в России?

- Возможен

- За первые три месяца войны, Россия потеряла такое же число солдат, как СССР за время своей девятилетней афганской кампании. Что это, ошибки российского руководства или безалаберность путинских солдат?

- Низкая компетентность командиров, низкая выучка и мотивация солдат и армия, которая оказалась одной большой "потемкинской деревней" из-за чудовищной коррупции.

- Израиль искал нацистских преступников даже после войны. Их ликвидировали на чужой территории. Нужно ли Украине создать такую службу?

- Несомненно. Все военные преступники должны будут заплатить за сделанное.

- Война продолжается уже 115 дней. Украина решительно настроена продолжать защищать свои земли. Украина победит?

- Мы никогда не можем предсказать с 100% гарантией исход любой войны, но да, я верю и убежден, что Украина в конечном итоге победит. Почему? Очень просто - у нее нет выбора.

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