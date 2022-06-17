До +26°С ожидается в Беларуси в субботу 17.06.2022, 16:40

Преимущественно без осадков.

До плюс 26 градусов и преимущественно без осадков будет в Беларуси 18 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 18 июня, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с. Ночью воздух прогреется до плюс 7-12 градусов, а днем до 20-26 градусов тепла.

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