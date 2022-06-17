Столичный метрополитен переходит на летнее расписание движения поездов

Столичный метрополитен переходит на летнее расписание движения поездов1
- 17.06.2022, 16:53
Изменится интервал движения поездов.
Минский метрополитен сообщает, что с 20 июня начнет действовать летнее расписание движения поездов.
— Интервал движения в часы «пик» по 1-ой линии составит 2,5 минуты, по 2-ой линии 3 минуты. По 3-ей линии интервал движения в часы «пик» составит 8 минут, в дневное время и по выходным дням 12 минут, — рассказали в столичном метро.
Там пояснили, что летний график вводится в связи с сезонным снижением пассажиропотоков.