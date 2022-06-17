В Гродно таксист отказался везти милиционера 14 17.06.2022, 17:49

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Что было дальше.

В Гродно задержали таксиста, отказавшегося везти милиционера. Против мужчины возбудили уголовное дело. "Покаянное" видео с таксистом появилось в провластных телеграм-каналах. Из него следует, что инцидент произошел в прошлом году. Как только милиционер сел в автомобиль, таксист заявил: "Сразу хочу сказать, что я сотрудников МВД не вожу".

В апреле этого года стало известно, что силовики задержали борисовского таксиста, отказавшегося везти российского военнослужащего. "Пока не выведут войска, мы вас не возим", — сказал он. Видео, снятое таксистом, появилось в интернете. Через какое-то время его нашли и обвиняли в "содействии экстремизму".

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