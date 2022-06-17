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Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом

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  • 17.06.2022, 17:51
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Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом

Он должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и отправился в Киев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и отправился в Киев.

Информацию о визите уже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, который опубликовал видео встречи с британским премьером.

"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", - подписал он опубликованные кадры.

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