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Складывают оружие и убегают: российские командиры отказываются воевать против Украины

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  • 17.06.2022, 19:03
  • 10,956
Складывают оружие и убегают: российские командиры отказываются воевать против Украины

Об этом свидетельствует очередной перехваченный телефонный разговор оккупантов.

Русское командование складывает оружие и бросает свой личный состав на произвол судьбы.

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта, который перехватила СБУ. 

"Наше командование поехало. Ну не поехало, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдем". Их менять будут, если не поменяют, то нас отвезут домой... Один из начальства вообще в Россию с**ался", – рассказывает захватчик жене.

Женщина просит мужчину не убегать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в "ЛНР", осознает, что официально его вообще нет на этой войне.

"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – "мясо", отвлекающее маневр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", – обеспокоенно объясняет оккупант.

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