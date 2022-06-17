Складывают оружие и убегают: российские командиры отказываются воевать против Украины

Складывают оружие и убегают: российские командиры отказываются воевать против Украины4
- 17.06.2022, 19:03
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Об этом свидетельствует очередной перехваченный телефонный разговор оккупантов.
Русское командование складывает оружие и бросает свой личный состав на произвол судьбы.
Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта, который перехватила СБУ.
"Наше командование поехало. Ну не поехало, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдем". Их менять будут, если не поменяют, то нас отвезут домой... Один из начальства вообще в Россию с**ался", – рассказывает захватчик жене.
Женщина просит мужчину не убегать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в "ЛНР", осознает, что официально его вообще нет на этой войне.
"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – "мясо", отвлекающее маневр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", – обеспокоенно объясняет оккупант.