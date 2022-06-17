Гребенщиков устроил акцию в поддержку белорусских музыкантов-политзаключенных 4 17.06.2022, 18:04

4,056

Борис Гребенщиков

Вырученные средства пойдут на поддержку музыкантов из Irdorath.

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков устроил акцию в поддержку белорусских музыкантов-политзаключенных из группы Irdorath. Он выставил на благотворительный аукцион свой жилет, в котором выступал во время концертного тура 2005-2006 годов.

"Когда людей сажают в тюрьму за то, что они играют музыку на улице, это значит, что в мире что-то очень не так, — говорит Гребенщиков. — А это значит: если можешь хоть чем-то помочь — помоги".

Вырученные средства пойдут на поддержку музыкантов из Irdorath. В декабре 2021-го лидеры группы Надежда и Владимир Калачи были осуждены на два года колонии, а музыканты Петр Марченко, Юлия Марченко и Антон Шнип — на 1,5 года колонии общего режима каждый. Их признали виновными "в участии и организации мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок" — они исполняли музыку во время массовых акций протеста в августе 2020-го.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».