Ученые обнаружили старейшего динозавра 17.06.2022, 18:15

Возраст окаменелостей оценивается в 168 млн лет.

Ученые обнаружили окаменевшие кости нового вида стегозавра, ранее никогда не находившего.

Этот динозавр имеет уникальные отличительные черты, что делает его совершенно непохожим на своих родственников.

Об этом сообщает CNN.

Останки нового вида стегозавров, которого назвали Bashanosaurus primitivus, могут принадлежать одному из ранних стегозавров никогда ненайденных. Возраст окаменелостей оценивается в 168 млн лет.

Ученые обнаружили несколько костяных пластин, кости плеча, бедра, ступни, спины и ребер стегозавра. Это открытие уникально, поскольку этот стегозавр жил гораздо раньше, чем большинство его родственников, известных науке. Bashanosaurus primitivus значительно отличается от собственных узнаваемых родственников. И изучение его останков поможет ученым понять, как стегозавры эволюционировали со временем.

"У Bashanosaurus primitivus не было гигантских пластин на спине, как у других более известных стегозавров", — отметила Сюзанна Мейдмент из лондонского Музея естественной истории.

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