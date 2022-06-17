В российском банке ввели комиссию в $200 на получение SWIFT-переводов 4 17.06.2022, 18:27

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Сумма исходящего перевода должна будет составлять не менее 20 тысяч долларов.

Российский банк Тинькофф ввел новые правила SWIFT-переводов, в соответствии с которыми, устанавливается комиссия для входящих SWIFT-переводов в размере не менее 200 долларов, не зависимо от суммы перевода. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что с 16 июня устанавливается минимальная сумма для исходящих SWIFT-переводов - 20 тысяч долларов.

За входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах банк ввел комиссию 3%, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.

Клиенты банка уточнили, правильно ли они поняли, что в случае SWIFT-перевода из США в размере 150 долларов банк заберет себе полную сумму в качестве комиссии, на что служба поддержки Тинькоффа ответила утвердительно.

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