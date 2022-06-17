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77-летний контрабандист спрятал сигареты из Беларуси в грузовике среди камней

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  • 17.06.2022, 18:55
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77-летний контрабандист спрятал сигареты из Беларуси в грузовике среди камней

Фотофакт.

Литовские таможенники задержали в Шальчининкай контрабандиста-ветерана. 77-летний гражданин Литвы управлял грузовиком, который по документам вез из Беларуси 20 тонн декоративных камней. Однако среди них была спрятана контрабанда (найти ее помог рентген).

Как сообщает Таможенная уголовная служба Литвы, пока не удалось осмотреть весь груз, так как слишком сложна процедура разгрузки. Нашли уже 45 тысяч пачек сигарет Minsk и NZ Gold на сумму около 160 тысяч евро. Проводится расследование. Водителя после двух суток за решеткой отпустили под обязательство регулярно регистрироваться в полиции.

Контрабанда сигарет из Беларуси не прекращается. Недавно литовские таможенники нелегальный груз откопали в двух вагонах со щебнем. Фото с контрабандными белорусскими сигаретами попало на всемирный конкурс.

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