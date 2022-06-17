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Джонсон предложил Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных в Британии

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  • 17.06.2022, 19:08
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Джонсон предложил Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных в Британии

Это может изменить баланс войны с РФ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время ранее не объявленного визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны", – отметил Джонсон.

Британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

"Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина", – подытожил Джонсон.

Отметим, что Великобритания является одним из крупнейших доноров военной помощи в Украине.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с необъявленным визитом.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили "необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству".

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