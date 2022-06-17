Джонсон предложил Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных в Британии

Джонсон предложил Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных в Британии5
- 17.06.2022, 19:08
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Это может изменить баланс войны с РФ.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время ранее не объявленного визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
"Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны", – отметил Джонсон.
Британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.
"Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина", – подытожил Джонсон.
Отметим, что Великобритания является одним из крупнейших доноров военной помощи в Украине.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с необъявленным визитом.
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили "необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству".