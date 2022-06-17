Как за месяц и за полгода изменились цены на некоторые продукты в Беларуси 5 17.06.2022, 19:19

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С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.

Стоимость некоторых социально значимых товаров зафиксирована в обед 16 июня 2022 года.

Напомним, что с 1 января этого года МАРТ перестал регулировать цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп. В июне действие скидки продлили до конца 2022 года.

Список некоторых социально значимых товаров, на которые должна действовать 10%-ная скидка

За месяц подорожали сливочное масло и куриное яйцо. За два месяца свинина тоже дороже на 34 копейки.

Как за полгода изменились цены на некоторые социально значимые товары

За полгода практически все продукты подорожали, но есть исключения. Подешевели сыр «Российский молодой» и хлеб «кирпичиком». В списке есть товары, которые по социальной скидке вышли даже дешевле, чем продавались 6 месяцев назад (когда цены регулировались МАРТ).

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