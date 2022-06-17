Более 6,5 тысяч Javelin и многое другое: полный список переданного США вооружения для ВСУ

Более 6,5 тысяч Javelin и многое другое: полный список переданного США вооружения для ВСУ4
- 17.06.2022, 19:27
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Америка передавала Украине вооружения на $6,3 миллиарда.
В Министерстве обороны Соединенных Штатов обнародовали список переданного вооружения Украине за время работы администрации президента Джо Байдена на сумму 6,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Из этого объема средств было выделено на вооружение 5,6 миллиарда долларов после вторжения России 24 февраля.
Среди оборонной помощи США:
- зенитные системы Stinger – более 1,4 тысячи единиц;
- противотанковые системы Javelin – около 6,5 тысячи;
- другие противоброневые системы – около 20 тысяч;
- тактические беспилотные летательные системы Switchblade – около 700;
- гаубицы калибра 155-мм – 126 единиц, снаряды к ним – 260 тысяч;
- тактические тягачи для транспортировки 155-мм гаубиц – 108 единиц;
- тактические ремонтные автомобили – 19 единиц;
- высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы;
- вертолеты Ми-17- 20 шт;
- бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства – несколько сотен;
- бронетранспортеры М113 – 200 единиц;
- стрелковое оружие – около 7 тысяч единиц;
- патроны для стрелкового оружия – более 50 миллионов;
- бронежилеты и шлемы – 75 тысяч комплектов;
- тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost - 121 единица;
- ракетные системы с лазерной наводкой - не указано количество;
- беспилотные воздушные системы Puma – не указано количество;
- беспилотные суда береговой обороны – не указано количество;
- контрартиллерийские радары – 22 единицы;
- контрминометные радары – четыре единицы;
- радары ПВО – четыре единицы;
- системы береговой обороны Harpoon – две единицы;
- противопехотные мины M18A1 Claymore – не указано количество;
- комплекты взрывчатки С-4 и взрывное оборудование для расчистки помех – не указано количество;
- тактические системы защищенной связи – не указано количество;
- приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры – несколько тысяч;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- средства защиты от взрывоопасных предметов – не указано количество;
- средства защиты от: химической, биологической, радиологической и ядерной угроз;
- медицинское обеспечение, в частности аптечки – не указано количество;
- оборудование для электронных помех – не указано количество;
- полевая техника и запчасти – не указано количество;
- финансирование учений украинских военных, обслуживание и поддержка техники, вооружение.