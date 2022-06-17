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Более 6,5 тысяч Javelin и многое другое: полный список переданного США вооружения для ВСУ

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  • 17.06.2022, 19:27
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Более 6,5 тысяч Javelin и многое другое: полный список переданного США вооружения для ВСУ

Америка передавала Украине вооружения на $6,3 миллиарда.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов обнародовали список переданного вооружения Украине за время работы администрации президента Джо Байдена на сумму 6,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из этого объема средств было выделено на вооружение 5,6 миллиарда долларов после вторжения России 24 февраля.

Среди оборонной помощи США:

- зенитные системы Stinger – более 1,4 тысячи единиц;

- противотанковые системы Javelin – около 6,5 тысячи;

- другие противоброневые системы – около 20 тысяч;

- тактические беспилотные летательные системы Switchblade – около 700;

- гаубицы калибра 155-мм – 126 единиц, снаряды к ним – 260 тысяч;

- тактические тягачи для транспортировки 155-мм гаубиц – 108 единиц;

- тактические ремонтные автомобили – 19 единиц;

- высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы;

- вертолеты Ми-17- 20 шт;

- бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства – несколько сотен;

- бронетранспортеры М113 – 200 единиц;

- стрелковое оружие – около 7 тысяч единиц;

- патроны для стрелкового оружия – более 50 миллионов;

- бронежилеты и шлемы – 75 тысяч комплектов;

- тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost - 121 единица;

- ракетные системы с лазерной наводкой - не указано количество;

- беспилотные воздушные системы Puma – не указано количество;

- беспилотные суда береговой обороны – не указано количество;

- контрартиллерийские радары – 22 единицы;

- контрминометные радары – четыре единицы;

- радары ПВО – четыре единицы;

- системы береговой обороны Harpoon – две единицы;

- противопехотные мины M18A1 Claymore – не указано количество;

- комплекты взрывчатки С-4 и взрывное оборудование для расчистки помех – не указано количество;

- тактические системы защищенной связи – не указано количество;

- приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры – несколько тысяч;

- коммерческие услуги спутниковой съемки;

- средства защиты от взрывоопасных предметов – не указано количество;

- средства защиты от: химической, биологической, радиологической и ядерной угроз;

- медицинское обеспечение, в частности аптечки – не указано количество;

- оборудование для электронных помех – не указано количество;

- полевая техника и запчасти – не указано количество;

- финансирование учений украинских военных, обслуживание и поддержка техники, вооружение.

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