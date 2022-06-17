40 дней со дня гибели гомельского ветеринара на границе с Украиной 2 17.06.2022, 19:37

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Сергей Чембрович

Что скрывают белорусские силовики?

17 июня исполнилось 40 дней со дня гибели ветеринарного врача из Гомеля Сергея Чембровича. Обстоятельства убийства до сих пор не известны. «Флагшток» рассказывает, что осталось вне внимания СМИ и милиции.

Гомельский ветеринар Сергей Чембрович был убит выстрелом из огнестрельного оружия 9 мая во время рыбалки на Днепре в урочище «Камень», которое расположено около деревни Верхние Жары Брагинского района.

Спустя 10 дней милиция опубликовала фотороботы подозреваемых, что косвенно указывало на бытовую версию конфликта. В то же время в описании подозреваемых есть несколько примечательных моментов.

СЯРГЕЙ ЧАМБРОВІЧ (ФОТА З САЦСЕТАК)

Реконструкция внешности нападавших по версии МВД

У одного из подозреваемых на поясе была кобура, а в руках у него видели пистолет. Учитывая, что трагедия произошла в пограничной полосе, выглядит странным то, что здесь мог разгуливать неизвестный человек с оружием в руках. Контроль за входом, временным пребыванием и передвижением в пограничной зоне физических лиц должен осуществляться органами пограничной службы и внутренних дел. Транспортные средства в пограничной зоне запрещается оставлять за пределами населенных пунктов. В день убийства выход на Днепр на лодках для граждан был уже запрещен. О том, что подозреваемые сюда пришли не пешком, свидетельствует описание второго подозреваемого, который был обут в сланцы.

Таким образом, при условии соблюдения всех необходимых процедур посещения приграничной зоны, белoрусские пограничники обязаны знать личности подозреваемых. Если подозреваемые оказались в пограничной зоне нелегально и при этом открыто носили оружие, это указывает на грубейший «прокол» белoрусских пограничников, приведший к гибели гражданина.

Если же подозреваемые оказались в пограничной зоне с соблюдением всех необходимых процедур, то беларусские силовики обязаны знать личности потенциальных убийц, а не устанавливать их по фотороботу.

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Есть и некоторые обстоятельства произошедшего, которые либо ранее не публиковались, либо остались вне внимания СМИ и милиции.

Известно, что Сергей Чембрович рыбачил с товарищем. Согласно источникам журналистов, он успел скрыться от преступников и позвать на помощь. На место происшествия прибыл ОМОН. Как рассказали местные жители, силовики даже не знали, как попасть на подтопленное малодоступное место, где рыбачили приятели. Происшествие удивило даже силовиков.

Составлялись ли фотороботы преступников по показаниям друга Чембровича, неизвестно. Никакой информации об этом человеке нет, в том числе, и в сводках силовиков.

Также известно, что местные жители слышали выстрелы в районе, где произошло убийство, еще 8 мая. Выстрелы слышали 9 мая. А в рыбацких чатах даже публиковалась информация, что на преступников нарвались в тот день и другие рыбаки — только все обошлось для них испугом. Выйти на первоисточник этой информации не удалось.

Кроме того, многие жители Брагинского района не верят, что преступление имеет бытовой характер. В районе распространена версия, что 9 мая Чембровича убил силовик, которого по каким-то причинам невозможно привлечь к ответственности.

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