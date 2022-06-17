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ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области

  • 17.06.2022, 20:08
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ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области

Вечерняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины.

Украинские военные вынудили противника покинуть населенный пункт Дмитровка Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что на Слобожанском направлении враг осуществляет дистанционное минирование местности. Проводил воздушную разведку с применением БпЛА.

"На Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны до границы Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. С целью выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, неподалеку Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. Украинские защитники не дали им ни единого шанса на успех, и враг с потерями отступил.

Также, как отмечается, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Вблизи Краснополья пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил.

"Враг осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Пашково, Грушуваха, Курулька, Большая Камышеваха. Подразделения Сил обороны Украины вынудили противника покинуть населенный пункт Дмитровка Изюмского района Харьковской области", - отмечается в сводке.

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