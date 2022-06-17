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Как в регионах спаивают белорусов

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  • 17.06.2022, 20:22
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Как в регионах спаивают белорусов

Рядом с домом культуры и гимназией в Жодино открыли алкомаркет.

В Восьмом микрорайоне Жодино открылся алкомаркет сети «Евроторг», сообщил ex-press.by читатель. Но больше впечатлил его не факт появления новой торговой точки, а ее реклама.

— Чем больше у населения вариантов напиться и забыться, тем властям лучше. — считает жодинец, — Деградация им на руку, надо, чтобы все помалкивали. Впечатлило, как в местной газете рекламируют этот объект: «Магазин заработал в 8-м микрорайоне рядом с домом культуры и гимназией. Вокруг — густая жилая застройка и обилие продуктовых магазинов, от которых «Семь пятниц» отличаются форматом и ценообразованием. Сориентироваться на месте помогает вывеска бордового цвета».

Авторов рекламы подчеркивают, что магазин алкоголя находится недалеко от учреждений культуры и образования.

Отметим, что «Евроторг» — белорусская частная сеть продовольственных магазинов под названием «Евроопт». По состоянию на конец 2019 — крупнейшая в стране по числу продовольственных магазинов торговая сеть. Компания основана в 1993 году; в 1997 году был открыт торговый комплекс «Евроопт» в Минске.

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