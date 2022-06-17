Одесская ОВА: Подбитый Украиной российский буксир «Василий Бех» на дне Черного моря 1 17.06.2022, 20:31

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На счету ВСУ есть уже уничтоженный российский ракетный крейсер, несколько катеров, а теперь и судно обеспечения.

Подбитый украинскими военными российский буксир "Василий Бех" уже пошел ко дну Черного моря. Информацию вечером 17 июня подтвердил глава Одесской ОВА Максим Марченко, пишет unian.net.

"Сегодня утром нашими ВМС было поражено судно обеспечения Черноморского флота "Василий Бех", на борту которого был установлен РСК "Тор". Позже стало известно, что он затонул", - заявил Марченко.

Он напомнил, что на счету ВСУ есть уже уничтоженный российский ракетный крейсер, несколько катеров, а теперь и судно обеспечения.

"Уверен, что наши военные добавят еще фрегат, корвет и большой десантный корабль. И сможем сказать, что мы создали в Черноморском флоте России этакую подводную бригаду на дне Черного моря. К открытию приглашается все военно-политическое руководство оккупантов", - иронично заметил глава ОВА.

Информация о подбитом буксире появилась сегодня утром.

По словам Марченко, судно перевозило на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав зенитно-ракетного комплекса "Тор".

Справка. Построенный на судоремонтном заводе в Астрахани буксир "Василий Бех" водоизмещением 1 605 тонн вошел в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.

Его экипаж составляет 26 человек, также на борту судна есть 36 мест для дополнительного персонала или тех, кого спасают.

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