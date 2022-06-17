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Журналисты нашли на минской Комаровке у одного продавца схожие букеты пионов за 10 и 100 рублей

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  • 17.06.2022, 20:45
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Журналисты нашли на минской Комаровке у одного продавца схожие букеты пионов за 10 и 100 рублей

Отличите, где какой?

Корреспондент CityDog.io в четверг сходил на Комаровку за теми самыми пионами – и в итоге столкнулся с ценовой аномалией у отдельно взятого продавца.

Белые пионы оказались очень уж хороши. Но и микс точно не хуже. Какой из них стоит 10, а какой – 100 рублей? Ответ – в конце заметки.

На открытом «фермерском» рынке Комаровки пионы сейчас – хит сезона. Они подорожали по сравнению с прошлым годом. Но и спрос не падает, хоть недовольства новыми ценами немало.

– Где это видано, чтобы пион 7 рублей стоил? – возмущается мужчина, который, похоже, не знал про подорожание «короля цветов» и пришел за красотой по просьбе жены. – Сколько букет?

– Пятнадцать, – пристально смотрит на покупателя продавец. Через минуту, понимая, что время к закрытию, добавляет: – Вам отдам за десять!

– Берите нераскрывшиеся бутоны – эти ж за десять до дома не донесете, жена выгонит! – уговаривают конкуренты, протягивая букет из нераспустившихся пионов-бубочек. – По пять отдаю!

– Ага, так они засохнут и отвалятся, так и не распустившись, – отговаривают зеваки.

– Не отвалятся, все бутоны раскроются – слово даю!

– Слушайте, если вам по десять не нравится – могу предложить шикарный букет за сто рублей, – лезет в загашник продавец, протягивая разноцветный микс, туго упакованный в пергамент.

– Так он же точь-в-точь такой же… – не понимает десятикратной разницы в цене покупатель.

– Мужчина, вы в своем уме? Да это ж дизайнерский! В нем сразу три букета пионов завернуто, присмотритесь. Каждый клубень такого пиона стоит 250 долларов, – горделиво перечисляет достоинства «сотки» продавец. – Берите – не пожалеете. Вы же для жены? Она точно оценит, женщины в этом больше понимают…

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