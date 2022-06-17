Путин снова не смог произнести имя президента Казахстана: видео

Путин снова не смог произнести имя президента Казахстана: видео32
- 17.06.2022, 21:12
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Это по меньшей мере третий инцидент в 2022 году.
Путин в который раз не смог произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это произошло во время Петербургского международного экономического форума, пишет unian.net.
"Когда [неразборчиво] выступал… Эмм…", - сказал Путин, имея в виду выступление своего коллеги.
После этой реплики Токаев взглянул на Путина с недоумением.
B январе Владимир Путин дважды за неделю запутался в имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждался вывод войск ОДКБ из Казахстана, он назвал его Касамом Жемелем Кемельичем Токаевым. Перед тем - Кемелем Жомартовичем.