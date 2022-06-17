«Пытался вернуть покупку, а вместо этого нашел очень странный курс валют» 17.06.2022, 21:27

3,322

Белорус заплатил в валюте, а теперь имеет проблемы с возвратом.

В редакцию «Онлайнера» обратился читатель Александр, который пытался вернуть покупку, а вместо этого нашел «очень странный курс». Теперь задается вопросом, почему продавец предлагает меньше денег, чем он рассчитывал. Разбираемся, кто прав в ситуации, в которую может попасть любой покупатель, оплативший товар в валюте.

Александр в октябре 2021 года купил триммер для бороды за 4429 российских рублей. Успел им попользоваться до мая, а потом прибор сломался — в сервисном центре Philips составили акт, что он непригоден для ремонта. Дальше была переписка с Wildberries, в итоге Александр остался недоволен.

— Решаю не заморачиваться и вернуть деньги. 7 июня приходит ответ, что мне могут вернуть 151,84 белорусского рубля (напоминаю, триммер стоил 4429 российских). На вопрос, какой курс для пересчета использовали, был получен ответ: «Перерасчет суммы происходит по текущему курсу банка, мы вернули сумму в белорусских рублях, равную сумме 4429 российских. Благодарим за обращение». Это очень странный курс (3,4283 вместо 4,2626), — считает Александр.

Откуда вообще путаница с курсами?

Изначально Александр оплачивал покупку картой белорусского банка в российских рублях — это были те самые 4429 рублей без всякой конверсии.

С недавнего времени Wildberries перешел на расчеты в белорусских рублях, соответственно, он будет возвращать клиенту сумму в белорусских рублях.

Что это за сумма? Вот здесь мнения покупателя и продавца расходятся: Александр посчитал, что сумму в российских рублях должны перевести в белорусские рубли по курсу Нацбанка на день обращения — получается, что это 189 белорусских рублей. Откуда у продавца взялся 151 рубль? Вот ответ поддержки: «Перерасчет суммы происходит по текущему курсу банка, мы вернули сумму в белорусских рублях, равную 4429 российским рублям».

Уточним: в ответе пишут «вернули», но Александр пока не указывает данные карты для возврата, поскольку не согласен с суммой.

Кто прав?

— В том, что продавец возвращает сумму в белорусских рублях, нет никаких нарушений. Если у покупателя есть сомнения, нужно перевести цену триммера в белорусские рубли по курсу на дату покупки. Если изначально он заплатил меньше 151 рубля, претензий возникать не должно. Если же заплатил больше, а теперь ему возвращают меньшую сумму, он может заявить убытки в виде курсовой разницы и попытаться взыскать их с продавца. Плюс он может потребовать моральную компенсацию из-за некачественного товара, — объясняет зампредседателя правления общественного объединения «Служба защиты потребителей» юрист Полина Аверьянова. — Потребитель изначально покупал товар в российском интернет-магазине и по чеку деньги ушли именно российскому юрлицу. Поэтому и вернуть должны именно российскую массу, но уже в белорусских рублях, так как WB зарегистрирован в торговом реестре в РБ.

Курс российского рубля на дату покупки, 21 октября 2021 года, составлял 3,4309 за сотню. Получается, что триммер стоил 151,95 рубля по курсу Нацбанка, это практически и есть та сумма, которую сейчас предлагает продавец, разница всего 9 копеек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».