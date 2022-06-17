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Белорусы месяцами не могут попасть к врачам

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  • 17.06.2022, 22:07
  • 4,044
Белорусы месяцами не могут попасть к врачам

Проблема с врачами есть и в Минске, и в регионах.

Нехватка медиков всегда была актуальной для Беларуси проблемой, но после событий 2020-го года обострилась, пишет телеграм-канал «БГМ». По сфере проехал каток репрессий, врачей массово увольняли и задерживали, а принципиальных руководителей заменяли «идеологически соответствующими» системе, которую выстроил режим.

Проблема с врачами есть буквально везде — и в Минске, и в регионах. Особенно остро она стоит со специалистами узкого профиля.

Бесплатная медицина для белорусов зачастую становится «дважды платной»: сперва мы платим за нее своими налогами, а после, когда не можем воспользоваться ею, платим второй раз, пытаясь спасти себя хотя бы при помощи платных медцентров. Вот только они есть не везде, да и деньги на их услуги имеет не каждый белорус.

А вы или ваши знакомые столкнулись с нехваткой врачей?

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