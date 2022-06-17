Зеленский показал Джонсону уничтоженную российскую технику в центре Киева 4 17.06.2022, 21:52

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Премьер-министр Великобритании поговорили с украинскими военными, которые участвовали в боях за Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину, посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь и выставку уничтоженной российской техники. Фото и видео визита Джонсона в Киев в пятницу, 17 июня, опубликовал Офис украинского президента, пишет nv.ua.

Как сообщает ОП, британскому премьеру подарили Икону Почаевской Божьей Матери. Также Джонсону провели экскурсию по выставке уничтоженной российской военной техники, среди которой — танк Т-72Б3, остатки внедорожника Тигр, машина РЭБ и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Также Зеленский и Джонсон поговорили с украинскими военными, которые участвовали в боях за столицу.

«Желаю удачи и поздравляю с тем, что вы уничтожили эту технику», — сказал британский премьер.

Зеленский в своем Telegram-канале написал, что за время войны Украина и Британия прошли путь от партнеров до друзей и братьев, и поблагодарил Джонсона за помощь и поддержку.

Борис Джонсон приехал в Украину с необъявленным визитом 17 июня, во второй раз после начала полномасштабного вторжения России. Они с украинским президентом обсудили усиление санкций против России, военную помощь Украине и гарантии безопасности для нашей страны.

По данным агентства Reuters, Джонсон заявил Зеленскому, что Великобритания готова начать крупную операцию по обучению украинских военнослужащих.

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