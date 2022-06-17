На сколько суток будут отключать горячую воду этим летом? 1 17.06.2022, 22:02

Обещания коммунальщиков.

Среднее время, на которое минчане остаются без горячей воды летом, — 13 суток. В этом году, по словам директора «Минсккоммунтеплосети» Натальи Рощиной, этот срок будет ниже, пишут «Минскновости».

Рощина пообещала, что средний срок отключения горячей воды не превысит 11 дней. Что касается тех, кто уже пережил отключение горячей воды в этом году, по словам директора РУП «Минскэнерго» Олега Жура, без горячей воды оставались в среднем на 11,2 суток.

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