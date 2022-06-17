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Гудков: Когда в 2014 году в Украине произошла революция, Путин был в невменяемой истерике

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  • 17.06.2022, 22:20
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Гудков: Когда в 2014 году в Украине произошла революция, Путин был в невменяемой истерике
Геннадий Гудков

Хозяин Кремля затаил злобу и все эти годы готовил вторжение.

Путин всегда мечтал воссоздать Российскую империю, Украина должна была стать ее ключевым звеном, но после победы Революции достоинства и избрания Украиной европейского вектора развития он сильно обиделся и решил ей мстить. Такое мнение в интервью "Гордону" высказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

"Долгое время он считал, что нужно воссоздать Российскую империю на базе четырех республик. Это Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. И дальше он считал, что примкнут Молдова, Армения и Грузия, – сказал Гудков. – Построить союз без союза России и Украины Путин считал невозможным. Был бы странный союз, например, России и Казахстана без Украины. Потому что понятно: общая история, общие корни, общая религия. Много столетий было много общего. Путин считал, что Украина – это ключевое звено будущей Российской империи".

Многие годы своего правления Путин делал все, чтобы реализовать эту цель, продолжил политик. По его данным, президент РФ сильно переживал из-за Оранжевой революции в Украине, далее он сделал все, чтобы Виктор Янукович, который считался пророссийским политиком, таки пришел к власти в Украине. Когда в 2014 году Янукович бежал из страны вследствие Революции достоинства, в Кремле считали его предателем, сообщил Гудков. План Путина по воссозданию империи начал рушиться, именно поэтому его действия в тот период были такими эмоциональными, предположил бывший российский парламентарий.

"Когда в 2014 году произошла революция, Путин был в ярости. Он был просто в невменяемом истерическом состоянии. Он рвал и метал... Он действовал по наитию, по эмоциям, никто его не мог остановить. Это была личная большая эмоция, самая большая эмоция, которая его охватила за эти годы. По крайней мере так мне рассказывали, – продолжил политик. – С того момента он затаил злобу. Он решил отомстить Украине, проучить, наказать и в конечном итоге сделать так, чтобы там все поменялось, чтобы режим поменялся, и привести Украину в империю".

В тот момент, по информации Гудкова, Путин начал разрабатывать "чудовищные планы" по Украине, среди них – расчленение Украины и аннексия всех ее восточных областей. Оккупация Крыма была первым звеном этого плана, после этого Путин начал готовиться к войне, на это указывает много признаков, сказал оппозиционер.

"Он затаил злобу и все эти годы готовил вторжение... Оружие, подготовка армии, [военная] доктрина, которую [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев переписал, подавление оппозиции в стране, ликвидация СМИ... Все готовилось для этой цели. И война была неизбежной. Она была запланирована как возможность, как опция задолго до ее начала", – убежден политик.

По его мнению, к более активным действиям Путина побуждала и слабая реакция Запада на нападение России на Грузию в 2008 году.

"Он в 2008 году не решился ввести танки в Тбилиси. Просто тогда он еще был другим. Он не всегда был таким [как сейчас]. У него, наверное, были предпосылки... Но когда он увидел, что он самый сильный, самый властный и полномочный монарх в мире (никто никогда не обладал такими полномочиями, как Путин), он начал, естественно, постепенно эти психологические барьеры своего поведения снимать. "Я могу все". И дальше становилось все хуже", – считает бывший депутат Госдумы РФ.

По его мнению, Путин решился на войну с Украиной, когда понял, что она "окончательно от него уходит".

"Украина окончательно уходит в Европу, начинает интегрироваться в европейское пространство, Европа начинает думать о принятии Украины в ЕС, НАТО начинает думать о дорожной карте для Украины, Грузии и ряда других бывших республик Советского Союза. Путин счел это не только предательством Януковича, он считал, что его кинули мировые лидеры, они его обманули. Откуда у него такая ненависть? Его "все кинули, все обманули, все предали". И эта эмоция стала доминирующей", – резюмировал Гудков.

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