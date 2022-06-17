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Словения передала Украине 35 БМП, автоматы и оборудование

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  • 17.06.2022, 22:30
Словения передала Украине 35 БМП, автоматы и оборудование

В дальнейшем страна предлагает Украине помощь в разминировании и обучении военных.

Словения передала Украине партию оборудования и боевые машины пехоты (БМП). Об этом сообщил министр обороны Словении Марьян Шарец.

По его словам, Словения поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты, другое оборудование и 35 боевых машин пехоты. Министр добавил, что поставки оружия в эти дни еще продолжаются.

Относительно новых поставок оружия, Шарец отметил, что Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить Украине на данный момент.

По его словам, в будущем Словения может предложить Украине помощь с разминированием и инструктаж или обучение украинских военных на словенской земле.

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