Отработавшая 30 лет педагогом белоруска вынуждена подрабатывать уборщицей 1 17.06.2022, 22:37

иллюстрационное фото

Белорусам не хватает пенсии даже на скромную жизнь.

О своих доходах и расходах «Вечернему Бобруйску» рассказала горничная бобруйского санатория. 56-летняя Людмила работает горничной в здравнице около четырех лет.

«В работе педагога и горничной немало общего»

Женщина имеет высшее педагогическое образование, около 30 лет отработала по основной специальности, вышла на заслуженный отдых и решила коренным образом изменить род деятельности. Говорит, устала морально и решила интеллектуальный труд поменять на физический. А сидеть без работы пока не готова – возраст еще активный, да и лишняя копейка не помешает. Женщина говорит, что в ее бывшей и настоящей работах многое перекликается: умение общаться с людьми, находить подход к каждому и огромная выдержка – все это нужно и педагогу, и горничной. По словам женщины, она не почувствовала какого-то понижения своего социального статуса, ко всякому труду она всегда относилась с уважением.

Где-то специально учиться на горничную, говорит Людмила, не пришлось. Достаточно было несколько дней понаблюдать за работой более опытных коллег, внимательно изучить должностную инструкцию, почитать в интернете советы о работе горничной. Главное в этом деле, как в любом другом, опыт.

Обязанности: уборка, общение, иногда и дверь приходится смазать

Основной обязанностью Людмилы как горничной является уборка номеров: ежедневно нужно попылесосить, произвести влажную уборку, вынести мусор, по необходимости поменять полотенца. Когда постояльцы выезжают, производится генеральная уборка, куда входит и смена постельного белья на чистое, полотенец. Также горничная проверяет исправность сантехники, состояние мебели, периодически моет окна в номерах. Ежедневно Людмиле нужно убрать более 10 комнат.

А еще в обязанности горничной входит быть вежливой и приветливой с постояльцами, иметь опрятный внешний вид. Ну и, как при любой работе с людьми, здесь может возникать масса непредвиденных ситуаций и вопросов, которые предусмотреть и оговорить в должностной инструкции невозможно.

– Общаться с постояльцами нам запрещено, но действуем по ситуации, – говорит Людмила. – Бывает, что человек спрашивает, как пройти куда-то, где найти то-то. Кто-то попросит купить лекарства, вчера попросили найти чистую тетрадку – бабушке трудно ходить. Случается, что человек хочет душу излить, высказать свои проблемы – выслушиваю, стараюсь поддержать. А одна женщина попросила, напротив, к ней в номер не заходить совсем. Видимо, человек настолько ценит личное пространство. Так я уже тихонечко загляну, пока она на процедурах, мало ли что. На днях одна постоялица пожаловалась, что не может по ночам спать – кровать низкая, я договорилась, принесла второй матрас, и проблемы со сном решились. Как-то другая отдыхающая пожаловалась, что дверь скрипит, и это ее очень напрягает. Плотник был занят, и я решила действовать самостоятельно – принесла масло с кухни, смазала петли, дверь перестала скрипеть. Словом, к каждому человеку и к каждой ситуации нужно подходить индивидуально.

О плюсах и минусах работы

К плюсам своей работы Людмила относит общение с разными людьми. Заезд длится 21 день. За это время она успевает со многими познакомиться, узнать что-то новое для себя. Потом заезжает новый человек – это опять новые впечатления. Также нравится Людмиле то, что работа в помещении – всегда тепло и комфортно. Значительный плюс: работники санатория могут отдыхать раз в год в своей здравнице с большой скидкой – оплачивают всего около 10% стоимости путевки. Еще есть скидки на ряд лечебно-оздоровительных процедур в санатории. Также работники полноценно питаются в столовой, потом с зарплаты у них удерживают определенную сумму.

К минусам своей работы Людмила относит… то же общение с постояльцами, среди которых встречаются конфликтные. Редко, но бывают.

– Не так давно одна женщина утроила скандал – сказала, что ее номер не убирается и даже никто ни разу не заходил в него. Моя коллега, за которой он был закреплен, уверяла, что каждый день проводит уборку. Вскоре она уволилась, и этот номер «перешел» ко мне. Я убрала его. Но женщина, которая там проживала, все равно пожаловалась, что никто в ее номер даже не заходил. Меня это так задело: почему клиент всегда прав, даже если он не прав?! Я пошла к начальству и предложила просмотреть записи с камер видеонаблюдения, размещенных на коридоре. По крайней мере то, что горничная заходит в номер с тележкой, со всем необходимым для уборки инвентарем, там точно видно. И потом сама женщина признала, что мусор, который она оставляла в номере, куда-то исчез. Еще такой случай был неприятный. В субботу я дежурила на своем этаже, меня попросили убрать комнату на другом этаже. Пожилые люди сказали, что хотели бы поменять полотенце, но не могут никого найти (в субботу у части персонала выходной). Я нашла выход из ситуации: спокойно взяла чистое полотенце из пустого номера, в который еще не успели заселиться, и принесла им. Но они уже к тому времени успели «поднять шум». Пришлось пережить неприятные моменты, хотя я постаралась решить проблему быстро и тихо. Бывает, людей не устраивает мебель, ремонт в номерах, высказывают мне по этому поводу претензии. Объясняю, что санаторию много лет, что ремонт делается постоянно, по постепенно.

Доход Людмилы складывается из зарплаты и пенсии.

Зарплата: 550-650 рублей (оклад, премия, надбавка за профмастерство, за экономию электричества).

Пенсия: 500 руб.

Итого: 1 050-1 150.

Расходы:

Коммунальные услуги: 100-150.

Живет Людмила в частном доме с газовым отоплением.

Продукты питания: около 300 рублей.

Проживает женщина вдвоем со взрослой дочерью. Та тоже работает, продукты покупают вместе. Неплохим подспорьем, по словам Людмилы, является огород. Пусть небольшой, но летом есть свои помидоры, огурчики, клубника, на зиму закрывает банок 30 консервации – компоты, салаты. Женщина предпочитает с зарплаты закупаться недели на две, ежедневно покупает лишь хлеб, молоко, творог. Значительную часть денег тратит на фрукты, овощи. Мяса покупают немного, в основном курицу – и она, и дочь больше склонны к диетическому питанию. Женщина не проводит часы и дни в поисках акционных товаров, но если заходит в магазин, то всегда старается выбрать товары по акции. Нередко заглядывает в «Грошык», говорит, там многое можно купить подешевле.

Одежда, обувь: около 100 руб.

Людмила говорит, что раньше, во время работы в сфере образования, тратила на одежду гораздо больше – нужно было всегда выглядеть солидно и презентабельно. Сейчас же на работе нужно всегда быть в униформе (брючный костюм). Форму выдают бесплатно. Но Людмила купила за свои деньги костюм, который ей нравится больше, отдала за него 50 рублей.

Ремонт: около 300 руб.

Третий год женщина делает ремонт в доме: меняет полы, стены, двери, окна, планирует косметический ремонт. Доходы ее не так велики, потому делает «все потихоньку», а набирать кредиты не любит – привыкла жить по средствам. Именно необходимость проведения ремонта по большей части служит для Людмила стимулом работать на заслуженном отдыхе.

– Пенсии на скромную жизнь хватило бы, но хочется и ремонт сделать, и еще чем-то себя побаловать! – говорит она.

Проезд: около 40 рублей

Людмила покупает проездной на автобус – это самый выгодный вариант, так как добираться до работы приходится на двух автобусах, иногда добирается на маршрутке.

Кредит: 100 руб.

Около 5 месяцев назад женщина взяла в кредит на год стиральную машинку, так как прежняя сломалась.

Подарки: около 100 руб.

У Людмила две дочери, трое внуков. Нередко все собираются у нее в гостях, женщина любит побаловать близких вкусненьким, подарить внукам хоть скромные подарочки. На праздники приходится потратиться побольше.

Отдых, развлечения: 40-50 руб.

Главная отдушина женщины – танцы в санатории, она признается, что просто не может без этого жить. А после танцев Людмила идет с подругами в бар санатория, где общаются, могут выпить по бокалу вина. За вечер уходит рублей 10. Выбирается в бар Людмила 3-4 раза в месяц.

Любит женщина посещать концерты, выставки. До пандемии ходила на такие мероприятия часто, сейчас начинает возвращаться к ним.

Лекарства: 30-50 руб.

С возрастом у женщины, как и у большинства, появляются проблемы со здоровьем, потому без этой статьи расходов не обойтись. В прошлом месяце еще протезировала зубы, отдала за это 750 рублей.

В загашник: 50 руб.

Людмила с молодости привыкла откладывать деньги «на всякий случай». С зарплаты каждый месяц отгадывает рублей по 50. Недавно деньги из загашника пригодились на протезирование зубов.

Итого: 1 140 руб.

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