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Зеленский: Украина за шаг до начала полноценной интеграции с Евросоюзом

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  • 17.06.2022, 22:46
Зеленский: Украина за шаг до начала полноценной интеграции с Евросоюзом
Владимир Зеленский

Еврокомиссии дала положительное заключение относительно кандидатства для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что страна находится за один шаг до начала полноценной интеграции с Европейским Союзом. Об этом он сказал в видеообращении, пишет unian.net.

"Теперь мы за один шаг до начала полноценной интеграции с Европейским Союзом. Имеем положительное заключение Еврокомиссии относительно кандидатства для Украины. И это историческое достижение всех, кто работает на наше государство", - сказал Зеленский.

Он добавил, что осталось дождаться решения Европейского совета на следующей неделе.

"Я считаю, что Украина сделала все возможное, чтобы и этот шаг был позитивным, - решение уже Европейского совета, то есть лидеров стран ЕС", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина заслуживает этот позитив.

"Украинские ценности - это европейские ценности. Украинские институты сохраняют устойчивость даже в условиях войны. Украинские демократические привычки и сейчас не потеряли силу. И наше сближение с Европейским Союзом - это не только позитив для нас. Это самый больший вклад в будущее Европы за много лет", - сказал он.

Президент Украины напомнил, что после 24 февраля наша страна присоединилась к европейской энергетической системе.

"Наши сети - Украины и Евросоюза - работают синхронизированно, несмотря на полномасштабную войну. То есть даже в одном этом факте видно сразу все: и профессионализм наших людей, и силу наших институтов, и нашу способность выполнять обещания, и величину украинского потенциала", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что евроинтеграция Украины - это не что-то сугубо политическое и "не что-то такое оторванное от жизни обычных людей".

"Наоборот: чем ближе мы с другими европейскими странами, тем больше возможностей будет у нас, чтобы гарантировать всем украинцам современную, обеспеченную жизнь", - сказал глава государства.

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